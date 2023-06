La donna che guidava da 30 anni senza aver mai preso la patente

(Di giovedì 29 giugno 2023) Quando gli agenti della polizia l'hanno fermata non ha potuto fare altro che ammettere la dura verità: "Guido da 30ma non ho mai avuto la". L'incredibile scoperta avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 giugno, in Via XXV Aprile a Rovato, in provincia di Brescia, durante un...

La stessa cantante raccontò ai fan quellole era successo, dicendo: 'Lasciatemi essere onesta ... Sono unabionica, ho subito un intervento di sostituzione dell'anca'....solo per puro caso non ha coinvolto altre vetture, entrambi furono subito portati al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli. La66enne, le cui condizioni erano apparse subito ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissima una. Ferita anche ...organizzato da Apis e Crea Puglia per discutere della necessità di una politica di contrastosia ...

Maka, in streaming su MYmovies la storia di una donna che ha rivoluzionato il modo di pensare l’altro MYmovies.it

"Lo spumante metodo classico in Sardegna ha fatto registrare negli ultimi cinque anni un incremento nella produzione del 30 per cento". (ANSA) ...Ecco tutto quello che l’MCU ha in serbo per tutti i suoi fan più nerd da qui ai prossimi anni. Tanti i prodotti in arrivo direttamente dal Multiverso ...