La decisione di far pagare l’accesso alle API di Reddit

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un tempoera il paradiso dei programmatori. La piattaforma dove proliferano le discussioni più interessanti per gli addetti ai lavori in questo macro-universo digitale che ogni giorno circonda le nostre vite metteva a disposizione gratuitamente le API attraverso cui gli sviluppatori potevano mettere in comunicazione i loro prodotti con la stessa piattaforma di, per renderla navigabile in modi diversi e con diversi scopi e/o obiettivi. Metteva, perché adesso – al fine di ottenere maggiori ricavi dalla piattaforma –ha deciso di modificare le regole perAPI. E ciò consiste anche nel prevedere un pagamento da far corrispondere ai programmatori. Che, come si può immaginare, non l’hanno presa benissimo. LEGGI ANCHE > Il dossier suche fa le ...