La croce e la svastica stasera su Rai 3 | la vera storia dei cristiani deportati dal nazismo

(Di giovedì 29 giugno 2023)su Rai 3 va in onda Lae la, documentario che racconta il punto di vista suivittime dei nazisti.29 giugno 2023 su Rai 3, in prima serata, alle 21:20, va in onda Lae la. Il documentario racconta la persecuzione e la deportazione nel campo di Dachau di oltre 2.800da 14 nazioni europee da parte del regime nazista e sulle ragioni che ne sono alla base. Giorgio Treves è il regista del racconto scritto da Luca Scivoletto e dallo stesso Giorgio Treves, il progetto si è avvalso della partecipazione artistica di Margherita Buy, Massimo De Rossi e Stefano Dionisi. Il documentario, girato tra Italia, Francia, Germania, Polonia, e Città del Vaticano, si sviluppa …

nei campi di sterminio nazisri a morire n on furono solo gli Ebrei. Il documentario Lae la(stasera su Rai 3) è un'inchiesta sulla persecuzione e la deportazione nel campo di Dachau di oltre 2.800 cristiani da 14 nazioni europee da parte del regime nazista e sulle ...... giovedì 29 giugno in prima serata su Rai 3, Rai Documentari propone "Lae la", una coproduzione Rai Documentari, Iterfilm e Upside con il contributo del Mic e del fondo bilaterale "...... giovedì 29 giugno 2023 in prima serata su Rai 3, Rai Documentari propone "Lae la", una coproduzione Rai Documentari, Iterfilm e Upside con il contributo del Mic e del fondo ...

"La croce e la svastica" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

I cattolici, i protestanti e il nazionalsocialismo al centro del documentario "La croce e la svastica" in onda in prima serata su Rai 3: le anticipazioni.La croce e la svastica: anticipazioni, ospiti e streaming del documentario che va in onda giovedì 29 giugno 2023 in replica su Rai 3 ...