La Croce e la Svastica | alle 21 20 su Rai 3 | ecco la trama del documentario

... giovedì 29 giugno in prima serata su Rai 3, Rai Documentari propone "Lae la", una coproduzione Rai Documentari, Iterfilm e Upside con il contributo del Mic e del fondo bilaterale "...... giovedì 29 giugno 2023 in prima serata su Rai 3, Rai Documentari propone "Lae la", una coproduzione Rai Documentari, Iterfilm e Upside con il contributo del Mic e del fondo ...Ne parla Giorgio Treves ne Lae lae lo fa attraverso fonti d'archivio, testimonianze di sopravvissuti e incontri con storici esperti dell'argomento. Ecco cosa c'è da dire a riguardo. ...

"La croce e la svastica" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Trama: La Croce e la Svastica, uninchiesta sulla persecuzione e la deportazione nel campo di Dachau di oltre 2.800 cristiani da 14 nazioni europee da parte del regime nazista e sulle ragioni che ne ...Servono i codici per salvare i figli in ostaggio Iris - 21.00 Harrison Ford, capo della sicurezza informatica di una banca, è ricattato da una banda spietata che prende in ostaggio la famiglia, la mog ...