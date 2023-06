Chiaramente,ha tanto tempo per ritrovare la forma che lo ha reso il successore di Michael Phelps come nuotatore più dominante del mondo. ma nessuno immaginava per lui un percorso in salita ...Chiaramente,ha tanto tempo per ritrovare la forma che lo ha reso il successore di Michael Phelps come nuotatore più dominante del mondo. ma nessuno immaginava per lui un percorso in salita ...

La crisi di Dressel: dopo due flop, in finale solo da ripescato La Gazzetta dello Sport

L’americano dei 5 ori olimpici di Tokyo non è ancora qualificato per i Mondiali. Dai 100 sl ai 50 farfalla solo flop, nei 100 farfalla entra tra gli otto per la rinuncia di Murphy ...