La creativa costruzione dal basso di Kim farà bene al Bayern e soprattutto a Kimmich (Sueddeutsche)

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 giugno 2023) In Germania sono contenti per l’arrivo ormai prossimo di Kim alMonaco. Lane scrive confermando quanto annunciato già da Fabrizio Romano, ovvero che esiste un accordo tra il difensore centrale del Napoli e il club tedesco. Appena sarà ufficiale l’addio di Lucas Hernandez, ilufficializzerà l’arrivo di Kim. Un affare economicamente vantaggioso, scrive il quotidiano tedesco, visto che ildovrà spendere per Kim poco di più di quanto probabilmente guadagnerà per Hernández. Lascrive che mancano tre cose alla conclusione del trasferimento di Kim al: “il giocatore deve ancora completare il suo servizio militare in Corea del Sud; i suoi agenti devono essere soddisfatti in un modo che vadanon solo per gli agenti, ma ...