La bonifica di Bagnoli è infinita anche nei costi

(Di giovedì 29 giugno 2023) Serviranno 232 milioni in più del previsto per rimuovere gli inquinanti da dove una volta c'era un grande stabilimento dell'ILVA, a Napoli

... pari a 232 milioni evidenziato in una nota recente di Invitalia, trasmessa a Manfredi, in qualità di Commissario straordinario per lae rigenerazione dell'area- Coroglio. L'......Risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale di... è stato elaborato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dicomplessivo ..., aumentano i costi per la: per tuffarsi in mare servono 232 milioni di euro Ancora rallentamenti nel processo di riqualificazione di, alla periferia di Napoli, che possa ...

Bonifica Bagnoli: “Rimodulazione fondi necessaria” NapoliToday

Riapre oggi dopo 15 anni di chiusura. L’antica spiaggia pubblica di Bagnoli rinasce dopo la bonifica di centinaia di sacchi di rifiuti prelevati nei giorni scorsi da Asìa e viene restituita ai cittadi ...La presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato: "Con le risorse del Pnrr, si riuscirebbero a completare le opere nei tempi previsti dal cronoprogramma e restituire alla popolazione il Parco ...