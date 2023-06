KISS KISS – Osimhen | ingaggio da capogiro | la cifra offerta dal Napoli

(Di giovedì 29 giugno 2023) In casauna delle principali questioni da risolvere riguarda il futuro dell’attaccante nigeriano Victor. Notizie Calcio– Dopo aver scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore, Aurelio De Laurentiis si impegna a formare una squadra competitiva che possa confermarsi sia in Italia che in Europa. Il primo passo da compiere è risolvere la questione riguardante il futuro di Victorcon un solo imperativo per il club azzurro: trattenere l’attaccante nigeriano. A darci maggiori informazioni riguardanti il suo futuro è la redazione di Radio, l’emittente ufficiale del club campano, che ha dichiarato: “Il, con De Laurentiis in prima persona, sta facendo di tutto per trattenere ...

Per l'occasione, ihanno scelto il Lucca Summer Festival , dove stasera si esibiranno con alcune dei loro successi più noti. Un concerto - evento in cui la band tornerà (per l'ennesima volta) a ...Conosciuti per le loro esibizioni strabilianti, ihanno dimostrato per decenni perché sono senza dubbio lo spettacolo live più iconico del rock n roll. Insigniti nella Rock & Roll Hall of Fame, ...Nella Gold Cup del Nord e Centro America troviamo la 2° giornata della fase a gironi con Giamaica - Trinidad e Tobago da una parte e Sainte Nevis - USA dall'altra. Per le amichevoli tra ...

Sfera Ebbasta: rimosso il video del parto di suo figlio. Lo sfogo del ... Radio Kiss Kiss

Dopo l’esibizione dello scorso anno all’Arena di Verona, la band metal torna in Italia per il suo ultimo concerto ...Stasera, giovedì 29 giugno, i Kiss si esibiranno al Lucca Summer Festival, dalle 20:15 in Piazza Napoleone. Qui la scaletta dei brani già vista nei loro concerti del End of the Road World Tour.