Kirill a Zuppi | Le Chiese lavorino insieme per la pace | Russia | Il gruppo Wagner non combatterà più in Ucraina

"Le Chiese lavorino insieme per la pace" 'Le Chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia'. Lo ha dichiarato il Patriarca di Mosca durante l'incontro con l'inviato del Papa, il cardinale Matteo Zuppi, secondo quanto riferito dall'agenzia russa Ria.

Nel corso della celebrazione, in latino, nella Cattedrale dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il presidente della Cei e inviato del Papa, card. Matteo Maria Zuppi ha incontrato il Patriarca di Mosca Kirill. "Le Chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia". Sono le parole del Patriarca di Mosca Kirill durante l'incontro con l'inviato del Papa, il cardinale Matteo Maria Zuppi.