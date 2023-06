Kim Min Jae dal Napoli al Bayern Monaco | le cifre

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il difensore coreano verso la Germania Kim Min Jae sta per lasciare ilper trasferirsi in Germania. Ilha raggiunto un accordo per ingaggiare il difensore sudcoreano delin uno degli affari principali del calciomercato 2023 per la Serie A. Il giocatore ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro che sarà pagata dai tedeschi. Ilha chiesto una cifra simile al Paris Saint-Germain per liberare il suo difensore Lucas Hernández che intanto, come riporta il quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca’, si è già recato a Parigi per completare le visite mediche prima del suo passaggio al club francese. Kim ha un contratto con ilfino a giugno 2025. Il difensore coreano è arrivato in Italia un anno fa dai turchi del Fenerbahce. In questo momento ...

Jae sta per lasciare il Napoli per trasferirsi in Germania. Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo per ingaggiare il difensore sudcoreano del Napoli in uno degli affari principali del ...Il Napoli va a caccia del sostituto diJae. Il difensore coreano è destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco nella prossima stagione con i bavaresi che pagheranno la clausola da 50 milioni nei primi giorni del mese di luglio. ...Calciomercato Napoli - Visto l'accordo trovato tra il difensore sudcoreano del Napoli- Jae e il Bayern Monaco , con i tedeschi che pagheranno la clausola di circa 58 - 60 milioni di euro per liberarlo dal club azzurro, il presidente Aurelio De Laurentiis prepara la contromossa ...

La stagione di Kim al Napoli è durata un solo anno. Ha portato allo storico scudetto e lascia in eredità un tesoretto da 58 milioni di euro che il Bayern Monaco verserà nelle casse della… Leggi ...Kim Min Jae sta per lasciare il Napoli per trasferirsi in Germania. Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo per ingaggiare il difensore sudcoreano del Napoli in uno degli affari principali del calcio ...