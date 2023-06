Kim al Bayern | accordo totale! Superato lo United | ma l'annuncio non prima del 7 luglio

In caso di fumata bianca, ilpiazzerebbe un clamoroso doppio colpo con il club azzurro, visto che è ad un passo per formalizzare anche l'arrivo del difensore sudcoreano, sfruttando la ...(Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) Il Napoli cerca un sostituto per, ormai destinato alMonaco. La pista che portava a Kevin Danso è congelata, poiché il Lens proverà a rinnovare il ...Calciomercato Napoli, accordo raggiunto dalMonaco conMin - Jae: pronto un quinquennale per il difensore Ultima settimana di leva obbligatoria perMin - Jae e al termine di questa, pronte le valigie e i saluti a Napoli. Nel suo ...

Napoli, Kim ai saluti: accordo totale col Bayern Monaco Fantacalcio ®

Il club tedesco starebbe seriamente valutando di provare ad acquistare il bomber nigeriano. Ma Aurelio De Laurentiis non intende fare sconti.Il giocatore coreano lascerà il Napoli, l'addio ufficiale potrebbe esserci già nella giornata di sabato 1 luglio, ma forse si attenderà ancora qualche giorno.