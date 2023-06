Kevin Bacon star della serie horror The Bondsman

(Di giovedì 29 giugno 2023) L'attoresarà il protagonistanuova, prodotta da Blumhouse, intitolata The, prodotta per Prime Video.tornerà protagonista sul piccolo schermo con laThe, un progetto prodotto per Prime Video da Amazon Studios. Lo show è stato ideato da Grainger David, che ha firmato il corto The Chair che è stato presentato al Festival di Cannes, prodotto insieme a Blumhouse Television. I primi dettagli del progetto Amazon aveva già lavorato insieme ain occasione di I Love Dick. Lo showrunner di Thesarà Erik Oleson, che ha lavorato alla seconda stagione di Carnival Row. Gli otto episodi,durata di ...

