Juventus | un top per un flop | clamoroso scambio alla pari

(Di giovedì 29 giugno 2023) Pazzesca operazione di mercato della: un top per un. Ecco tutti i particolari del colpaccio dei bianconeri Si sblocca il mercato in entrata della. Finora, a parte… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Laresta il suo sogno anche senza Champions League " Sono aperto a tutto. A partire dalla ... È un allenatore, speciale. Uno che ti stimola sempre ". Se chiude gli occhi per un istante e ...Detto questo, Zaniolo aggiunge: Laresta la Juve anche senza la Champions League o le ... Mourinho è un allenatore, uno speciale, che ti stimola sempre .Gli azzurri avrebbero, infatti, proposto allail centrocampista polacco, Piotr Zielinski , che al momento vive una situazione in bilico per il rinnovo contrattuale . A quanto pare, per ora ...

Toni: "Rabiot è un grande, ma se Pogba torna lui è quello il vero acquisto" La Gazzetta dello Sport

Si avvicina sempre di più la notizia che ogni tifoso juventino preferirebbe non leggere: Dusan Vlahovic potrebbe presto lasciare la Juventus.Manca davvero poco all'inizio del calciomercato 2023 e le squadre stanno già preparando i loro colpi da mettere a segno. La Juventus è una di queste e conscia del fatto che la stagione conclusa sia st ...