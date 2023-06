Juventus | Timothy Weah al J Medical per le visite mediche | tanti tifosi ad attenderlo

Giornata di visite, stavolta al J Medical, perWeah , arrivato nel tardo pomeriggio di ... Lachiude per Weah e si mette in moto per i prossimi colpi, in entrata e in uscita. TABELLONE: ...Ieri sera l'approdo a Torino Caselle, oggi i primi passi nel mondoWeah sta cominciando ufficialmente la sua avventura in bianconeri e in mattinata si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche. Nella pancia dell'Allianz Stadium il ...Dopo aver rinnovato Adrien Rabiot e chiuso la trattativa conWeah , ladeve capire come muoversi. Per pensare ad una proposta concreta a Nicolò Zaniolo servirebbe una cessione ...

Timothy Weah, chi è il nuovo acquisto della Juventus Sky Sport

Sarà una lunga estate in casa Juventus. Il club bianconero, reduce da una stagione quanto mai stressante tra campo e extra-campo, si proietta verso la Serie A 2023-2024 con diverse conferme ma anche t ...La Juventus non molla Timothy Castagne, esterno destro classe 1995 del Leicester e della nazionale belga, che, nelle intenzioni dei bianconeri, dovrà giocarsi il posto sulla fascia ...