Juventus | riecco Zaniolo | “Ho sempre tifato per i bianconeri”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo una stagione sottotono col Galatasaray, Nicolòtorna a parlare della. L’ex Roma, giocando per il club turco, ha totalizzato soltanto 11 presenze, 5 goal, 1 assist e 415’ in campo. Proprio in procinto dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, le dichiarazioni del classe ’99 a proposito della Vecchia Signora, fanno ben sperare i tifosisu un suo possibile arrivo.: “Giocare allami piacerebbe moltissimo” Nicolòha parlato di un possibile futuro con la maglia della, in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me la prenderemo in ...