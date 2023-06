Juventus | Chiesa in Premier League | già bloccato il sostituto

(Di giovedì 29 giugno 2023) Laè sempre più attiva sul fronte calciomercato, in entrata e uscita. Dopo l’arrivo di Weah il club bianconero si prepara a definire altre trattative e un calciatore con la valigia in mano è Federico. L’attaccante della Nazionale italiana non è riuscito ad imporsi con Allegri in panchina e l’addio è sempre più inevitabile. La valutazione dei bianconeri è di 60 milioni di euro e sono almeno quattro i club dall’estero pronti ad accontentare le richieste dei bianconeri: Newcastle e Liverpool insono nettamente in vantaggio, ma occhio anche a Bayern in Bundesliga e Psg in Ligue 1. Il Newcastle è il club più vicino all’accordo con ladopo l’offerta da 50 milioni di euro. Da valutare la volontà del calciatore. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl ...

Zaniolo: 'Mi piacerebbe giocare con Kean al Galatasaray o alla Juve' Allac'è Moise Kean ... E ancora: 'è un mio amico, capita spesso di vederci anche in vacanza a Forte dei Marmi. In ...Lachiude per Weah e si mette in moto per i prossimi colpi, in entrata e in uscita. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di oggi, 29 giugno 2023: Tonali, .,.Ad aprire le porte della squadra di Allegri al nazionale azzurro potrebbe essere Federico, nome eccellente che lasta pensando di sacrificare per dare ossigeno al bilancio e ...

L’arrivo di Timothy Weah alla Juventus accende l’entusiasmo dei tifosi e l’accoglienza che gli è stata riservata al J Medical lo testimonia. Già nella giornata di ieri il suo volo per Torino era diven ...Attraverso una nota, Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, ha voluto smentire le indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi circa una presunta richiesta d’aumento d’ingaggio da parte dell’esterno of ...