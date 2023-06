Juve | Weah uscito dal J Medical | visite mediche finite

È il giorno di Timothy. Dopo aver raggiunto Torino nella giornata di ieri , il nuovo acquisto bianconero ha fatto tappa al J Medical per le visite mediche di rito, poi successivamente firmerà il contratto che lo ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...Quello dell'esterno americano dal Lille è il primo vero acquisto del mercato bianconero, con lache ha sciolto i nodi ritenuti prioritari in questa fase: conha trovato l'erede di Cuadrado, ...

Weah alla Juve, visite mediche a Torino. Le ultime news di calciomercato live Sky Sport

15:34 - WEAH HA TERMINATO LE VISITE MEDICHE - Timothy Weah ha terminato le visite mediche con la Juventus. Il giocatore si è fermato a fare foto e autografi ai tifosi presenti. 14:08 ...Weah è arrivato, dopo le visite mediche, le firme e lo shooting fotografico non resterà altro da fare che aspettare l'annuncio ufficiale, atteso per sabato salvo cambi di programma. Quello dell'estern ...