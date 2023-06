Juve | Soulé cambia taglio e Di Maria cita Allegri FOTO

Numerosi anche i messaggi di tifosi della , scatenati sotto il post die in particolare dopo il commento di Di Maria. Alcuni ricordano le frizioni tra il Fideo e Allegri durante l'annata ...... offerti 12 milioni al Galatasaray, che vuole sostituirlo con l'exParedes (in uscita dal PSG). Visite mediche oggi per Timothy Weah con la Juventus, che ha messo in uscita, Miretti e ...... pure se giovani o di prospettiva, vedi Samuel Iling - Junior o Matias. Ci sono giocatori a ... E poi ci sono i big, almeno uno sembra proprio possa essere sacrificato in casa, forse non di ...

Juventus Stadium: arriva la Nazionale dei gamer Tuttosport