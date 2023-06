Juve | senti l'agente di Parisi | 'Trattiamo con altri club La Lazio? Si dice il peccato'

(Di giovedì 29 giugno 2023) Schermaglie. Per Fabianoc'è lain pole position da tempo, forse pure qualcosa di più. Ma a TvPlay ci pensa il...

D'altronde in famiglia tutti fanno il tifo per il passaggio dall'Empoli allaanche perché suo papà Carmine, scomparso un paio di anni fa, era un grande tifoso bianconero: 'Se Fabiano dovesse ...Le sue dichiarazioni Paul Pogba, in un'intervista concessa ai microfoni di Views, ha parlato dell'ultima tormentata stagione con la, caratterizzata da una serie continua di infortuni. LE PAROLE .Quando sentì di aver subito un'ingiustizia sul campo della- contro cui si stava giocando lo scudetto - mimò il gesto del violinista, sottolineando la sudditanza psicologica dell'arbitro. E poi, ...

Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, ha parlato della situazione dell'esterno dell'Empoli durante Sportitalia Mercato: "Parisi ...Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, ha parlato della situazione dell'esterno dell'Empoli durante Sportitalia Mercato. Le sue parole: "Parisi lo vuole la Juve Diciamo ...