Juve | per Vlahovic rispunta il Real Madrid | la situazione

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il futuro di Dusanresta uno dei temi caldi in casantus. Non è andata fin qui secondo le aspettative l'avventura in...

... con una certezza alla base: lavuole sacrificare un solo big in questa finestra di mercato, se sarà Vlahovic, Chiesa o Bremer questo dipenderà dalle offerte e da chi porteràprimo quella ...E proprio la Vecchia Signora sarebbe una soluzione gradita: 'Laè la, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifatoi bianconeri, il mio idolo era Pogba ...Secondo alcune indiscrezioni intanto il Napoli avrebbe proposto una soluzione alternativasbloccare la situazione, chiedendo alladi acquistare Piotr Zielinski . Ma i bianconeri avrebbe ...

Zaniolo: 'Sogno la Juve, tifo per i bianconeri fin da bambino' Calciomercato.com

Pare essere sempre più lontano dalla maglia bianconera il futuro di Riccardo Turicchia, il giovane terzino della Juventus Next Gen infatti è appetito da diversi club di Serie B per ...Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi caldi in casa Juventus. Non è andata fin qui secondo le aspettative l'avventura in bianconero dell'attaccante serbo, finito sulla liste dei possibili par ...