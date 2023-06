Il nuovo acquisto dei bianconeri, all'uscita dal J Medical, ha trovato un gran numero di tifosi ad accoglierlo con entusiasmo: Weah ha raccolto una sciarpa ed ha firmato autografi prima di salire sull'...Presenti i tifosi che l'hanno accolto con...... ma la tentazione bianconera è forte e laè in prima fila sulla speciale lavagna scommesse ... che nella prossima stagione con Sarri può puntare in. Occhio sempre al Milan a quota 3.50. ...

Juve, grande accoglienza per Weah: maglie, sciarpe e bandiera USA La Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'obiettivo bianconero Nicolò Zaniolo, dopo aver ammesso l'apprezzamento per la destinazione Juventus, ha parlato anche del grande rapporto ...Lazio laureata campione d’Italia su Youtube. Battuta la favorita Juve in finale. Trionfo per i content creator biancocelesti che si sono aggiudicati la prima edizione della Youtuber League Per la squa ...