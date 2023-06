Juve | ecco il numero scelto da Weah

Leggermente più attardata in quotala Roma , che si attesta a 4: anche i giallorossi, infatti, dovranno intervenire nel reparto offensivo, visto il grave infortunio occorso a Tammy Abraham e lo ......del fondo PifLiverpool e Aston Villa, con Bayern Monaco e Paris Saint Germain che osservano e potrebbero entrare in gioco. Il prezzo dell'attaccante esterno bianconero Con 60 milioni la...Calciomercato Juventus, un nome nuovamente in auge.come ritorna protagonista in Serie A: tutto quello che può succedere. Icardi di nuovo in Serie A Ciò che filtra dalle indiscrezioni porterebbe a crederlo. L'attaccante argentino, ex capitano ...

Juve, ecco quando Manna firma il rinnovo. E Giuntoli prende il posto di un altro dirigente Calciomercato.com

Cristiano Giuntoli è atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto di Napoli-Capodichino, proveniente da Ibiza, e poi è partito in macchina per Genova. Casa, subito. Un viaggio diretto, senza tappe intermed ...Ultime notizie di calciomercato sull'arrivo in Serie A di Alvaro Morata. Sfuma l'ipotesi Juve e Milan, c'è un'altra big italiana sul calciatore spagnolo ...