Juve | è il giorno di Weah LIVE | giocatore arrivato | folla in delirio VIDEO

È ildi Timothy Weah . Dopo aver raggiunto Torino nella giornata di ieri , il nuovo acquisto bianconero ha fatto tappa al J Medical per le visite mediche di rito, poi successivamente firmerà il ...1 Ildi Timothy Weah è arrivato. Dopo l'arrivo a Torino, oggi l'esterno americano è pronto a effettuare le visite mediche e ad apporre la firma sul contratto che lo legherà allafino al 30 ...si è subito immerso nel mondo Juventus . , primo approccio con l'universo bianconero. Giornata invece, quella di oggi, che porterà all'ufficialità. Juventus, il Weah Day Il calciatore, proveniente dal ...

Weah, primo giorno di Juve. Visite al J Medical e firma: cifre e dettagli Tuttosport

Le parole dell’ex portiere: “Gli auguro di fare quello che vuole fare nella sua vita” Marco Amelia, in un’intervista a Goal, ha discusso della possibilità di vedere Francesco Totti tornare alla Roma e ...Quote Vincente Serie 2023-2024: Inter favorita, ma occhio a Napoli e Juventus per la conquista dello Scudetto.