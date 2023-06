Jungle Boy | ” Me la sto ancora facendo con la ragazza più sexy di questo posto”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 29 giugno 2023) Possiamo tranquillamente dire cheBoy Jack Perry sia riuscito ad abbracciare pienamente la sua nuova natura da heel. Questa notte a Dynamite,Boy è salito sul ring per parlare di ciò che è successo a Forbidden Door. L’ingresso è stato fatto con la stessa theme song, ma questa volta il vestiario era molto diverso dal solito.Boy ha affrontato Sanada a Forbidden Door in un match valido per il IWGP World Championship, con Hook presente a bordo ring per supportarlo. Nonostante gli sforzi, la star della NJPW è riuscita a difendere il titolo, lasciandoBoy visibilmente irritato. Alla fine la frustrazione ha preso il sopravvento, ed il tutto si è concluso con l’attacco di Perry ai danni di Hook sulla rampa. Il primo promo da heel diBoy si è aperto con una ...