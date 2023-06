Jovanotti alle ‘Conversazioni’ di Capri | “Viaggiare ci salva da questa epoca di passioni tristi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo per la partecipazione di Lorenzo Cherubini in arte” Le Conversazioni, il festival internazionale arrivato alla 18/a edizione ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini. Nello spettacolare scenario del belvedere di Punta Tragara abbracciato da un caloroso pubblicoé stato l’atteso protagonista sul tema della manifestazione improntata peredizione nel “Senso del Viaggio”. L’incontro con Lorenzointervistato dal grande giornalista Antonio Monda è stato il momento giusto per parlare a ruota libera su diversi argomenti, partendo dalla bicicletta e dal senso del viaggio, per poi spaziare anche alla letteratura, libri, film e alla filosofia e al raccontare di sé in prima persona. Ricordiamo che il festival da mercoledì 28 ...