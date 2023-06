(Di giovedì 29 giugno 2023) Il portoghese ha bidi cambiare aria, tre squadre italiane alle porte: occhio al futuro del talento classe 1999. Il mercato dellaA è entrato nel vivo. Le squadre stanno lavorando alla programmazione della prossima stagione con l’obiettivo di migliorarsi. Milan, Inter e Juventus, in condizioni diverse, vogliono tornare a lottare per lo scudetto e strapparlo al Napoli. I rossoneri, con la dirigenza appena arrivata dopo gli addii di Maldini e Massara, vogliono ristabilire la loro forza sia in Italia che in Europa. L’Inter, invece, freschi di una finale di Champions League conquistata, e persa contro il Manchester City, deve confermare la sua forza europea, ma anche tornare in auge inA dopo una stagione altalenante. La Juventus, infine, dopo un’annata complessa a causa delle penalizzazioni ricevute, deve lavorare per ...

Si tratta di, reduce dal non brillante prestito al Chelsea. L'Atletico Madrid non conta su di lui per la prossima stagione e lui non ha alcuna intenzione di continuare a giocare agli ...In passato soltanto Neymar, Mbappé, Coutinho, Dembelé e(tutti attaccanti) sono stati pagati più di Rice. Per il quale l'Arsenal ha battuto la concorrenza del Manchester City. UNA VITA DA ...Eden Hazard sta vivendo, ormai possiamo affermarlo senza timore di smentita, il crepuscolo della carriera. Il suo trasferimento dal Chelsea al Real Madrid, finalizzato per 100 milioni di euro nell'...

Joao Felix-Serie A, che bomba: operazione da sogno in prestito Rompipallone

L'Arsenal paghrà 122 milioni di euro per Declan Rice. Da Neymar a Coutinho, chi sono gli altri giocatori pagati più di 100 milioni.Non ha alcuna intenzione di continuare a giocare senza cambio allenatore e chiede la cessione: il Milan pregusta l'occasione ...