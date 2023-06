Jacobs | ' ' Terapie dolorose | ma procede bene Non vedo l' ora di tornare' '

(Di giovedì 29 giugno 2023) Marcellringrazia i suoi fan per i numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti e parla di comeil suo recupero in vista dei Mondiali ...

Marcellringrazia i suoi fan per i numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti e parla di come procede il suo recupero in vista dei Mondiali ..."Ho fatto delleche sono state abbastanza dolorose per poter recuperare il prima possibile prosegueTutto procede nella maniera migliore, stiamo lavorando bene e non vedo l'ora di ...Incredibile Ceccarelli: trionfo nei 60 metri europei davanti a

Jacobs, messaggio social: "Sto facendo delle terapie molto dolorose" Corriere dello Sport

Il D.T dell'atletica italiana, Antonio La Torre ha parlato del delicato momento che sta vivendo Marcell Jacobs e dello stato di salute di tutto il movimento ...I sei figli di Madonna sono cresciuti e stanno iniziando a prendere le loro strade: chi sono e cosa fanno oggi, da Lourdes a Estere ...