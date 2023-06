Italrugby U20 | Brunello | “Sono felicissimo | ma mi aspettavo una partita così da questi ragazzi”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il coach dell’U20, Massimo, dopo l’impresa compiuta dai suoicontro il Sudafrica ai Mondiali di categoria, non ha nascosto la propria felicità: “, ma lasciatemi dire che io unadame l’, perché so chi, vedo come lavorano tutti i giorni, e soprattutto conosco molto bene le persone che lavorano con me per farli rendere al massimo del loro potenziale, uno staff che posso definire solo con una parola, straordinario”. “Tutto frutto di una sola cosa: lavoro, tanto lavoro, e quell’alchimia che si è creata conche hanno qualità morali, oltre che agonistiche, fuori dal comune. ...

Lo staff tecnico coordinato dal c.t. Massimo Brunello ha ufficializzato la formazione dell'Italia che dopodomani, giovedì 29 giugno (kick - off ore 16:00), affronterà i padroni di casa del Sudafrica nel secondo turno del Championship iridato. Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Under 20 ha selezionato i trenta atleti chiamati a rappresentare l'Italia al prossimo World Rugby Championship, in programma in Sudafrica dal 24 giugno al 14 luglio. E per il rugby parmense è una giornata di grande soddisfazione per la conferma di Mattioli (Rugby Colorno), Ruaro (Rugby Parma)

Al termine della partita non si distinguevano più i colori delle maglie, i numeri, neppure i volti: una battaglia nel fango contro dei giganti che di questi scontri hanno fatto una religione.