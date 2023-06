Italiani più longevi finché dura

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ho sentito che l’Italia è il Paese più longevo in Europa. Ma allora qualcosa di buono ce l’abbiamo anche noi. Evviva.Celeste Vinellavia email Gentile lettrice, è vero, lo conferma il rapporto pubblicato dall’Istat in questi giorni. L’aspettativa di vita da noi è una delle più alte al mondo. In Italia un uomo vive mediamente fino a 80,5 anni, una donna fino a 84,8. In particolare latà è maggiore al centro-nord con un picco nella provincia di Trento (81,9 anni gli uomini, 86,3 le donne), mentre è minore al sud, con la minima in Campania (78,8 e 83,1). D’altra parte, c’è il lato sgradevole della faccenda: siamo, dopo il Giappone, il Paese più anziano del mondo. L’invecchiamento della popolazione riguarda quasi tutti i Paesi industrializzati. Perfino la Cina, industrializzandosi, è scesa a natalità zero e ora incoraggia la fecondità femminile, mentre in passato la ...