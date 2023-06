(Di giovedì 29 giugno 2023) Nel 2023, l’acclamato IDI -, ideato da DP Group e organizzato da Eastant Communication & Events, arriverà per la, Cina. L’evento avrà luogo all’UpperHills, dal 30 giugno al 2 luglio, portando le più innovative idee in tema di rinnovabilità enell'area di Daya Bay. L’evento si svolgerà parallelamente sia online che offline. I visitatori che prenderanno parte di persona all’evento potranno godere del fascino deldel marchioo a 360 gradi. In questa esclusivo evento della durata di 3 giorni si alterneranno una serie di attività entusiasmanti, con rappresentanti dei famosi brand partecipanti all’evento, notier, esperti universitari e imprenditori, ...

...Non Filtrata del Birrificio Angelo Poretti la varietà di luppolo Cascade coltivato daHops ... partendo dal PET dei fusti esausti, ha portato alla creazione di arredi urbani didonati ...... Asset Italia, Azimut Benetti, Bending Spoons, Beta Utensili, Buzzoole, Centy, Chiorino, Digital Magics, Dovevivo, Eataly, Elica, Engineering, Fagerhult, Hugo Boss, Interpump, Itaca,...... opere d'arte ingegneristiche in grado di unire eleganza,ed eccellenza tecnologica". "L'..." Società di Navigazione e meglio conosciuta nel mondo della navigazione internazionale come...

Italian Design Icons, per la prima volta a Shenzhen Panorama

L'archistar giapponese trasforma le it bag Pekaboo e Baguette e un paio di sneaker della maison in piccoli capolavori di carta e bamboo ...Realme C53 è disponibile in vendita anche in Italia: ottime specifiche, puoi prenderlo a prezzo decisamente contenuto.