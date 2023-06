Italia-Spagna beach soccer | Giochi Europei | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’affronterà lanella semifinale del torneo dimaschile ai2023. L’appuntamento è per venerdì 30 giugno (ore 20.30) sulla sabbia della Tarnow Arena di Cracovia (Polonia). Gli azzurri si sono qualificati per il match da dentro o fuori grazie al primo posto ottenuto nella fase a gironi, frutto delle vittorie contro la Svizzera (Campionessa d’Europa in carica) e la Moldavia e della sconfitta di misura contro l’Ucraina. Gli iberici, invece, hanno perso contro il Portogallo, battendo però i padroni di casa e l’Azerbaijan. Si preannuncia una partita decisamente rovente per la squadra guidata dal CT Emiliano Del Duca, il confronto dovrebbe essere particolarmente equilibrato e promette scintille. Marco Giordani e compagnia dovranno vedersela contro la ...

Sia inche all'estero (Dallac'è interessato il Real Betis Siviglia). Su tutte ci sarebbe il Bologna, il quale vorrebbe acquisire l'estremo difensore per poi girarlo in prestito in ...Sono partner istituzionali l' Ambasciata diin, l'Accademia dia Roma e l' Ente Spagnolo del Turismo a Roma . L'ingresso è gratuito per tutti i visitatori.Laura Pausini è pronta a tornare in tour, con due concerti straordinari in, a Venezia , che faranno da antipasto ai due live storici in, a Siviglia, prima del tour mondiale che la ...

La Spagna fa infuriare Elon Musk: il nuovo impianto Tesla si farà in Italia Everyeye Auto

Una sconfitta amara per la Nazionale italiana di beach soccer femminile, impegnata nel secondo incontro del Gruppo B contro la Spagna, match valido per i Giochi Europei 2023. Sulla sabbia della Beach ...Sentiment sostenuto dopo i dati preliminari sull'inflazione di Italia, Spagna e Germania. Pesano sui listini le parole di Jerome Powell, che in occasione del forum a Sintra, enfatizza la tenuta del si ...