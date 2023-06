It-Alert | ieri primo test in Toscana Quando si terranno i prossimi e in quali regioni

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 29 giugno 2023) Al via nella giornata diinla prima sperimentazione di It-, sistema di allarme pubblico nazionale che potrà avvertire gli italiani in caso di emergenzeeventi climatici estremi o altri disastri umani e ambientali. Neigiorni nuove prove in altre quattro, mentre entro la fine dell'anno saranno coinvolte tutte ledella penisola