Israele vuole demolire una scuola palestinese costruita coi soldi della Cooperazione italiana | “Così 60 bambini saranno senza istruzione”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Le violenze nella Cisgiordania occupata non si placano. Ma mentre a Jenin l’esercito israeliano ha attaccato via cielo il campo profughi e nel sud avanzano i piani di evacuazione forzatapopolazione, nel mirino di Tel Aviv è finita anche unacon i. Domenica 18 maggio laelementare del villaggio di Khirbet Um Qussa, nell’area di Masafer Yatta, ha infatti ricevuto un ordine di demolizione da parte dell’amministrazione civile israeliana: “Circa 60perderebbero il diritto di studiare. Lapiù vicina è a 8 chilometri di distanza” dice a Ilfattoquotidiano.it Ali Awad, attivistadel movimento ...

Ognuno di noi investe perché crede nel progetto edare una mano. Ogni anno ar­rivano sul ... Siamo partiti in ritardo rispetto a Silicon Val­ley o, ma abbiamo ancora molto spazio. Bisogna ...Il tecnico vola in: sarà il nuovo allenatore del Maccabi Tel Aviv. 2023 - 06 - 26 14:42:20 ... 2023 - 06 - 26 13:00:55 Atletico, offerto il rinnovo a Carrasco L'Atletico Madridrinnovare ...Majd ha 17 anni efare il medico. Vive nel campo profughi di Jenin ed è nato quattro anni ... I giovani come lui hanno pochissime speranze di trovare un lavoro, nemmeno in(impossibile ...

Israele vuole demolire una scuola palestinese costruita coi soldi della Cooperazione italiana: “Così… Il Fatto Quotidiano

Le violenze nella Cisgiordania occupata non si placano. Ma mentre a Jenin l’esercito israeliano ha attaccato via cielo il campo profughi e nel sud avanzano i piani di evacuazione forzata della popolaz ...Per ottenere una qualche maggioranza di governo, Benjamin Netanyahu, vincitore delle ennesime elezioni israeliane di fine 2022, ha cercato alleati non solo fra gli ultraortodossi, ma anche in un’ultra ...