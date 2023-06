Isabella di Temptation Island | “Ecco come tratta Manu” | poi il retroscena bollente

(Di giovedì 29 giugno 2023)sono la coppia più “attenzionata” di. Dopo una prima puntata particolarmente “effervescente”, la coppia è stata messa in discussione anche dai social.di: “” Accusati di voler ottenere popolarità e di sognare il Grande Fratello Vip, Deianira ha ricevuto altre segnalazioni sudopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Le segnalazioni arrivate aIsland 2023 La coppia composta daRecalcati e Manuel Marascio è arrivata al resort di Is Morus Relais grazie a una lettera scritta da Manuel alla ...diIsland: "Ecco come tratta Manu" Accusati di voler ottenere popolarità e di sognare il Grande Fratello Vip , Deianira ha ricevuto altre segnalazioni sudopo salta fuori ...Arrivano nuove segnalazioni sulla coppia diIsland 10 composta dae Manu . Ci sono alcune cose che non tornano sulla love story di questi due partecipanti, tanto che ormai i telespettatori sono sempre più sospettosi. Ad ...

Che lavoro fa Isabella Recalcati di Temptation Island 2023: l'ultimo impiego è uno stage Fanpage.it

Isabella e Manu continuano a far discutere. Sono arrivati a Temptation Island 2023, lunedì scorso (26 giugno), è già lei ha chiesto il falò di confronto e ora ...Le cose diventano veramente molto complicate a Temptation Island che non smette di stupire. Tragedia durante la seconda puntata.