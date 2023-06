Inter | venduto Squizzato al Pescara | la percentuale sulla rivendita

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023) Affare fatto tra l’e ilper Nicolò: il play si trasferisce a titolo definitivo ma il club nerazzurro mantiene su di lui unain caso di. A riferirlo è Il.it. AFFARE FATTO ? Tutto fatto per il passaggio di Niccolòdall’(vedi QUI) al. Il club abruzzese l’ha spuntata per il centrocampista classe 2002 e l’ha acquistato a titolo definitivo. Al club nerazzurro andrà il 40%futura ed eventuale. Secondo Il.it, infatti, il ds del, Delli Carri, è proprio in queste ore a Milano.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...