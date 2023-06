Inter | un club dalla Premier bussa per Gosens

(Di giovedì 29 giugno 2023) Non c’è solo la Germania tra le possibili mete nel futuro di Robin, che questa estate potrebbe lasciare l’. Su...

A dirlo è l'agente di Bastoni, Tullio Tinti, uscendo dalla sede delnerazzurro a Milano. "Audero post - Onana Ha tanta qualità, è attenzionato dall'e non solo", prosegue.Domenica ilsaudita ha raggiunto un accordo con l'sui 23,5 milioni di euro, proponendo al croato un triennale da 60 milioni complessivi. Irrifiutabile per tutti, anzi quasi tutti. Marcelo ...Tramite un comunicato ufficiale, ilgiallorosso, ha voluto salutare i due partenti ... Volpato ha esordito in giallorosso il 4 dicembre 2021 all'Olimpico contro l'e ha collezionato 14 ...

Inter, D'Ambrosio ai saluti: "È stato un viaggio di amore e passione" GianlucaDiMarzio.com

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di giovedì 29 giugno ...Inter, è rebus attorno al futuro di Brozovic: Al-Nassr sfiduciato, il croato sogna il Barcellona ...