(Di giovedì 29 giugno 2023) Secondo quanto ripoirtato da Sportitalia, l'ha fatto unufficiale con l'Atalanta per il portiere quest'anno in prestito...

Il centrocampista è a caccia di una nuova sistemazione dopo l'addio all'. Per oradi Monza e Real BetisSummit di mercato in un hotel del centro tra Roberto Gagliardini e il suo agente Beppe Riso. Il centrocampista e l'si sono detti addio da tempo ...- Calciomercato.it'Si avvicina l'addio di Onana all': quale sarebbe il miglior sostituto tra i pali per i nerazzurri' la domanda posta ai nostri utenti. A spuntarla, tra le ...(Telegram) - Calciomercato.itPer il 35% dei voti il miglior acquisto sarebbe quello di ... dopo due avventure alla Juventus, è corteggiato in particolare da Milan ed. Entrambe le ...

Inter, sondaggio per Carnesecchi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di giovedì 29 giugno ...Il centrocampista è a caccia di una nuova sistemazione dopo l'addio all'Inter. Per ora sondaggio di Monza e Real Betis ...