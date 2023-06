Inter | per Lukaku si pensa a un’offerta concreta per il Chelsea ? Sky

(Di giovedì 29 giugno 2023) Romeluvuole l’e i nerazzurri ragionano suda fare al. L’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto, ma solo a una condizione. Il punto della situazione di Sky Sport. IDEA DI OFFERTA ? Romeluaspetta l’, mentre sta cercando di capire il suo futuro. Sicuramente non resterà ale la data limite per risolvere la questione è quella del 12 luglio, giorno in cui cominceranno gli allenamenti. In ogni caso, per poter fareal, l’ha bisogno di cedere. L’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. Continua a rifiutare le offerte dall’Arabia Saudita (vedi QUI), ...

...l', ma il Milan ci crede e potrebbe arrivare anche a mettere sul piatto un'offerta attorno a 25 milioni. Calciomercato Milan, da Luka Romero a Chukwueze, Pulisic e Singo In pillole. E' fatta...I due centrocampisti sono due grandi obiettiviil Milan, ma occhio all'che in caso di cessione di Marcelo Brozovic, andrebbero subito all'attaccoil 23enne italiano. Nel bel mezzo ci si ...l'si tratta di un assist importante, Lukaku vuole solo il nerazzurro e questo aiuta il club ad avere un vantaggio nei confronti dei Blues: l'offerta avanzata da Marotta non è cambiata: ...

Italia, Germania, Repubblica Ceca e Slovenia: sono le nazionali maschili Under 18 in campo da domani, venerdì 30 giugno, a domenica 2 luglio, al PalaPergola di Potenza per un quadrangolare amichevole ...Trubin è l’indiziato per prendere il posto di André Onana, finito in orbita Manchester United. Quanto a Onana, l’Inter chiede almeno 50 milioni di euro Con Trubin resta… Leggi ...