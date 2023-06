Inter | non solo il rinnovo di Bastoni in programma Un altro

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’agente di AlessandroTullio Tinti ha confermato che ildel calciatore è molto vicino, ma non è l’unico in. Fabrizio Romano lo ricorda su Twitter. RINNOVI – Due giocatori hanno il contratto in scadenza con l’nel 2024, Alessandroe Hakan Calhanoglu. Il primo è in procinto di firmare, quest’oggi Tullio Tinti ha incontrato la dirigenza nerazzurra e ha confermato al nostro inviato Roberto Novella le sensazioni positive. Il turco anche, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, firmerà ilcon l’fino al 2027.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...