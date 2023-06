Inter | Monza in pressing su Gagliardini | nuovi contatti

...per primo Roberto Gagliardini lascerà l'a parametro zero dopo la scelta del club di non rinnovare il contratto, ma potrebbe rimanere in Serie A. Il giocatore, infatti, ha un'offerta del...2023 - 06 - 29 17:04:06, piace Soulé Si muove il mercato del. Galliani ha messo gli ... 2023 - 06 - 29 16:39:48Miami, il Tata Martino è il nuovo allenatore Il Tata Martino è il nuovo ...Attaccanti: Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito(), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho(Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (). I 20 atleti sono ...

Monza, Gagliardini è sempre più vicino. Le news di calciomercato Sky Sport

Come riportano le ultime indiscrezione l'Inter avrebbe trovato l'accordo con Carlos Augusto. Ma per la definitiva riuscita dell'operazione, dell'esterno del Monza, serve la cessione di di Gosens e cap ...