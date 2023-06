Inter lontana da Milinkovic-Savic | in vantaggio… la Juventus ? SI

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’appareda: per SportItalia in vantaggio, in Italia, c’è lasul centrocampista. Le novità (vedi QUI).? L’soprattutto tramite Simone Inzaghi ha mostrato un certoesse perma, secondo SportItalia, in vantaggio in Italia c’è la. L’entourage del centrocampista ha, con i bianconeri, un accordo dallo scorso novembre. E il giocatore avrebbe aperto al trasferimento, giocando sulla scadenza di contratto fissata al 2024.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...