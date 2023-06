Inter | l’Al Nassr non si arrende | altro rilancio per Brozovic

(Di giovedì 29 giugno 2023) Procedono le trattative trae Marcelo, il club arabo, infatti, dopo aver incassato il no del calciatore croato, non...

'accordo conè totale, in caso di accordo definitivo, saranno 23 i milioni di euro cheNassr verserebbe nelle casse nerazzurre . Ancora da capire, invece, a quali cifre potrebbe ...'ex mediano dell', è conosciuto ai più per essere finitocentro di uno dei duelli di mercato più famosi tra le due fazioni del Naviglio, che si concluse col trasferimento in nerazzurro, ...... tuttamomento non c'è nulla di concreto. Attesi sviluppi nelle prossime settimane. Summit tra Roberto #Gagliardini - svincolato dal primo luglio dopo la fine del contratto con'#- e il suo ...