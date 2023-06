Inter | l'Al-Nassr non molla Brozovic Le difficoltà del Barcellona condizionano l'affare

L'AL -NON MOLLA - La squadra araba - forte di un accordo con l'per un trasferimento pari a 23 milioni di euro - nelle ultime giornate, è volata a Milano per provare a incontrare ...... che, nei giorni della possibile cessione all'Alha ribadito il suo interismo. E per i tifosi dell'che hanno avuto modo di vedere e sottolineare l'intervento dell'esterno del Tottenham ..., è rebus attorno al futuro di Brozovic: Al -sfiduciato, il croato sogna il BarcellonaSui social Marcelo Brozovic ha lanciato una vera e propria sfida all'. E forse agli agenti che ...

Un affare che sembrava in dirittura d’arrivo ma, ora dopo ora, sta assumendo sempre più i contorni di un caso di mercato internazionale. La telenovela che sta avvolgendo Marcelo Brozovic acquisisce co ...C'è già l'accordo tra il club saudita e l'Inter per 23 milioni di euro, si cerca quello con Marcelo Brozovic: le ultimissime ...