Inter | la telenovela Brozovic è finita | la decisione del centrocampista

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) E’lain casa. Il club nerazzurro continua a muoversi in entrata ed uscita con l’intenzione di regalare al tecnico Simone Inzaghi una squadra forte e in grado di lottare per lo scudetto. Dopo gli arrivi di Bisseck e Thuram, più quello molto probabile di Azpilicueta, il club nerazzurro ha definito un altro addio importante dopo quello di Dzeko. Ilcroato Marceloha accettato il corteggiamento dell’Al Nassr e si prepara per la nuova avventura in Arabia Saudita. Il calciatore, dopo i tentennamenti degli ultimi giorni, ha raggiunto l’accordo verbale e le visite mediche sono state programmate per la giornata di venerdì. Leggi anche CALCIOMERCATOscatenata ...