Inter | il futuro di Brozovic è legato a quello di Kessie

Commenta per primo I ldi Marcelo Brozovic è circondato da un alone di incertezza, da una parte il ricco contratto ... che stanno facendo temporeggiare il centrocampista dell'. E proprio a ...BROZOVIC FRENA, MA L'LO ESCLUDE DAL PROPRIOA meno infatti di un'offerta fuori mercato, l'intenzione del sodalizio vicecampione d'Europa è quella di non privarsi del giovane prospetto e puntare su di lui per il. Calciomercato, ...

Dal triplo colpo Inter al futuro di Brozovic: l’annuncio sul futuro CalcioMercato.it

Rientra all'Inter alla corte di Simone Inzaghi: il tecnico piacentino e la dirigenza valutano il futuro del gioiellino nerazzurro ...La stampa lo dà già con le valigie pronte: potrebbe tornare a casa oppure confrontarsi con una nuova avventura Oltremanica ...