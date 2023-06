Inter | idea dalla Spagna per il post Onana

...al croato. La catalogna è la meta prescelta per l'esperto centrocampista : secondo quanto ripotato da Sportmediaset, il club blaugrana avrebbe fatto una proposta all'intermediario che l'...Sempre e solo per il bene dell'! Un viaggio tanto emozionante per me e la mia famiglia e sono ... a chi ha cambiatoe a chi no, perché tutti avete contribuito alla mia crescita professionale ...Sempre e solo per il bene dell'! Un viaggio tanto emozionante per me e la mia famiglia e sono ... a chi ha cambiatoe a chi no... perché tutti avete contribuito alla mia crescita ...

Inter, per Lukaku idea prestito con obbligo. Se parte Onana piace Trubin Sky Sport

L'ex esponente di Avanguardia nazionale Paolo Bellini un anno fa è stato condannato all'ergastolo per la strage di Bologna del 1980. Nelle intercettazioni chiamava il giudice che lo ha condannato "il ..."Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra che tifo da sempre (ora lo posso dire...) ma ciò non è stato possibile, peccato!". Alla scadenza del ...