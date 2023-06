Inter | D’Ambrosio dice addio | “Volevo chiudere la carriera qua | ma non è stato possibile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Daniloha dettoall’dopo tante stagioni vissute da protagonista e tante altre passate a dare unione al gruppo da vero e grande uomo spogliatoio. Il difensore arrivato dal Torino ha pouna foto sulle sue pagine social per salutare, per l’ultima volta, i colori nerazzurri. Dalle sue parole emerge forse anche un tantino di rammarico per il fatto di non aver potuto rinnovare per le prossime stagioni. Queste le parole di: “Avrei voluto terminare la mianella squadra che tifo da sempre (ora lo posso dire..) ma ciò non è, peccato!per me significa famiglia; Famiglia come quella che io e mia moglie abbiamo scelto e desiderato di creare proprio qui, nel posto in cui siamo ...