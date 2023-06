Inter - Chelsea | fissati nuovi contatti per la trattativa Lukaku | il punto

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo i primidi due settimana fa, con il viaggio di Piero Ausilio a Londra, ci saranno prestoaggiornamenti in merito alla questione...

L'ha sostituito Edin Dzeko , accasatosi al Fenerbahae a contratto scaduto, con Marcus Thuram ... Per circa la stessa cifra Ruben Loftus - Cheek è passato dalal Milan ......proveniente dall'Arabi a Al Hilal ed avrebbe mandato un altro duro messaggio al. Marotta vorrebbe riporare Lukaku in nerazzurro : secondo le notizie provenienti dall'Inghilterra, l'...Adesso è ufficiale, Mateo Kovacic è un nuovo giocatore del Manchester City. A confermarlo è stato lo stesso club inglese tramite profili social, annunciando che l'exprenderà il posto di Ilkay Gundogan, volato a Barcellona proprio nei giorni scorsi. Il 29enne ha firmato un contratto fino al 2027, che lo lega quindi ai citizens per un totale di ...

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di giovedì 29 giugno ...Mancano poche ore all’apertura ufficiale del calciomercato. Tante società sono alle prese con acquisti e cessioni, con le trattative che stanno entrando nelle loro fase più intensa. A muoversi in part ...