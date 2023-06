Inter - Brozovic | l’origine dei problemi

Continua a regnare l'incertezza in merito al futuro di Marcelo, conteso tra Barcellona e Arabia Saudita. L'ha già trovato l'accordo con l' Al - Nassr per una cessione a titolo definitivo per 23 milioni di euro, tuttavia il croato temporeggia. Il ...In casatiene banco il caso Marcelo. Il calciatore croato sembrava pronto a fare le valigie e a volare con destinazione Arabia Saudita, ma negli ultimi giorni le cose sono cambiate come spesso ...Il croato per adesso rifiuta l'Al Nassr BARCELLONA (SPAGNA) - Marcelotemporeggia ma potrebbe non bastare. Il centrocampista dell'non ha ancora accettato l'offerta dell'Al Nassr nonostante l'accordo raggiunto fra la società saudita e l'sulla base di ...

Brozovic frena l'Inter: respinto l'Al Nassr. E Frattesi si allontana La Gazzetta dello Sport

Il no di Brozovic all'Al Nassr impedisce all'Inter di affondare il colpo per Frattesi: ecco che spunta un'alternativa al talento del Sassuolo ...