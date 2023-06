(Di giovedì 29 giugno 2023) Aumenta il bilancio delle vittime di un missile russo lanciato su un ristorante di Kramatorsk, proteste e arresti in Francia dopo la morte di un giovane ucciso dalla polizia, sono arrivati in Canada i detriti del sommergibile Titan. Leggi

è stata un'altra notte di fuoco nelle banlieue francesi . Nei disordini sono state ... E il presidente Emmanuel Macron ha deciso di ricorrere a misure più stringenti che saranno decisecorso ...Il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un ristorante di Kramatorsk ,momento in cui ..., altri tre morti sono stati registrati nella regione di Kharkiv, sempre per un raid. Tra ...Ancora oggi questa scissione operaquadro concettuale capitalista. Anche con il passaggio al ..., mentre lo Stato parla di soglia di denatalità la popolazione mondiale è di 8 miliardi, si ...

Intanto nel mondo Internazionale

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...